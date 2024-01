Isaiah Stewart fait la pire remise en jeu de la saison, le pauvre Killian Hayes est sur la photo

"Voilà pourquoi les Pistons sont à 3-35". Le commentateur du match entre Detroit et Houston a froidement analysé ce qui est sans doute l'une des pires séquences de la saison pour les Pistons, ce qui en dit assez long... Sur une remise en jeu totalement classique derrière leur panier, sans aucun adversaire venu presser, les joueurs de Monty Williams ont trouvé le moyen de rendre le ballon aux Rockets. Alors que Killian Hayes avait déjà relancé et donné la balle à Isaiah Stewart, ce dernier est revenu derrière la ligne pour faire la passe à son meneur. On peut voir le dépit sur le visage du Français, et la déconfiture totale sur ceux des membres du staff proches de l'action. Première place garantie lors du prochain Shaqtin'a Fool !

The Pistons coaches couldn't believe this turnover 😅 pic.twitter.com/K1wraxgQUZ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 13, 2024

Les Pistons ont perdu de deux points face à Houston affichent désormais un bilan de 3 victoires pour 36 défaites cette saison.