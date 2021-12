Isaiah Thomas a réussi son retour avec les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont perdu, Anthony Davis s'est blessé et un quart de l'effectif est en protocole Covid... Seule petite éclaircie dans le ciel californien ce week-end, le comeback réussi d'Isaiah Thomas en NBA.

Appelé par les Lakers après une entame foudroyante en G-League, l'ancien meneur de Boston a fait très exactement ce qui était attendu de lui contre Minnesota. C'est à dire scorer autant que possible dans le temps qui lui était imparti. Le double All-Star de 32 ans s'est exécuté malgré la déroute de son nouvel employeur.

Isaiah Thomas a ainsi inscrit 19 points en 22 minutes à 5/12, en allant 9 fois sur la ligne pour 7 lancers convertis. Son entrée en jeu n'a pas empêché les Lakers de s'incliner assez nettement devant les Wolves, mais la dynamique était plus encourageante lorsqu'il était sur le parquet (-1 de différentiel dans un match perdu de 18 points, ce n'est pas scandaleux).

Russell Westbrook en protocole Covid, Isaiah Thomas arrive aux Lakers !

Très applaudi par public adverse à son entrée, "IT" a montré qu'il n'était pas rouillé et avait encore un rôle à jouer dans une rotation NBA.

🔥 @isaiahthomas puts up 19 points in his return to the @Lakers and his 2021-22 NBA debut! pic.twitter.com/tgblSNIWGX — NBA (@NBA) December 18, 2021

De là à l'imaginer rester au-delà du contrat de 10 jours qu'il a signé en réponse à l'hécatombe vécue par les Lakers et le reste de la ligue à cause du Covid ? S'il sait les opportunités qui lui seront présentées dans les prochains jours, qui sait ? On aimerait bien un conte de Noël un peu feel good pour ce joueur dont la carrière est passée en un éclair de la promesse d'un contrat à 100 millions avec Boston, à un drame personnel, une blessure, un trade et l'incapacité à convaincre une équipe qu'il était toujours un joueur NBA d'élite.