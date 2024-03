Isaiah Thomas, la volonté de se battre pour une opportunité

A 35 ans, Isaiah Thomas n'a pas encore fait une croix sur la NBA. Pourtant, le meneur de jeu n'a plus foulé les parquets de la Ligue depuis le 10 avril 2022. Mais deux ans plus tard, l'ex-joueur des Boston Celtics se trouve toujours à la recherche d'une opportunité.

Pour se mettre en lumière, le vétéran a accepté de rejoindre les Salt Lake City Stars en G-League. Pour son premier match, IT a d'ailleurs marqué 32 points, mais a tout de même eu de la maladresse (7/23 aux tirs, dont 5/17 à trois points).

Une manière pour lui de séduire les franchises NBA.

"Je me bats pour avoir une opportunité, j'essaie de montrer aux équipes que je suis encore capable de produire sur le terrain. Mais aussi, et surtout, je peux enseigner à ces jeunes gens et leur montrer chaque jour comment être un professionnel et les choses qui leur manquent.

L'étranger, c'est vraiment génial, je vois ces matches, j'adore le basket. Mais à ce stade de ma vie, avec ma famille et mes enfants, ce serait vraiment difficile d'aller à l'étranger", a fait savoir Isaiah Thomas pour Run It Back.

La route s'annonce longue et compliquée. Mais Isaiah Thomas a le mérite de ne rien lâcher.

