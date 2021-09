Isaiah Thomas testé par les Warriors, la concurrence est rude

Ce n’est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s’arrête. Isaiah Thomas ne trouve plus vraiment sa place en NBA mais il va continuer à essayer de convaincre une franchise de lui donner une nouvelle chance. L’ancien All-Star, dont la carrière a déraillé depuis des problèmes à la hanche, est actuellement mis à l’essai aux Golden State Warriors. Mais la concurrence est forte : en effet, Avery Bradley et Quinn Cook – ainsi que d’autres joueurs – s’entraînent avec les Californiens dans l’espoir d’intégrer l’effectif.

Warriors are working out free agent guards Isaiah Thomas, Avery Bradley & ex-Warrior Quinn Cook among others this week, sources told @TheUndefeated. Warriors would like to sign a big man & 2 guards for camp. Workouts will include 5-on-5 games with a diverse group of free agents. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) September 20, 2021

Steve Kerr dispose encore de quelques places dans son équipe et son staff aimerait ajouter au moins un arrière. Mais IT part de très, très loin. Il n’a disputé que trois rencontres la saison dernière lors d’un passage éphémère aux New Orleans Pelicans (7,7 points à… 33% aux tirs). Il a joué 87 matches sur les quatre dernières années…

Isaiah Thomas était un temps annoncé au CSKA Moscou, en Europe. Mais on comprend qu’il cherche en priorité à rester en NBA – avec un rôle moindre du coup – pour être prêt de sa famille et de ses proches. Il s'est déjà entraîné avec les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks, sans succès.

