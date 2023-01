[ITW] On parle Paris Game, mi-saison et surprises avec Jacques Monclar

A l'approche du Martin Luther King's Day, du NBA Paris Game et des 10 ans de NBA sur les antennes de beIN Sports, on a discuté un peu avec Jacques Monclar, consultant historique de la chaîne. L'affiche entre Chicago et Detroit à Paris, ses surprises et déceptions du début de saison,

Pour rappel, le match entre les Bulls et les Pistons à Paris sera diffusé sur beIN Sports jeudi à 21 heures. Pour le Martin Luther King's Day, la chaîne propose également un multiplex sur ses antennes dès 18h45 lundi.

BasketSession : Qu'est-ce qu'il t'inspire ce deuxième NBA Paris Game de l'histoire entre les Bulls et les Pistons ?

Jacques Monclar : Plein de belles choses. Une affiche entre deux équipes historiques de la ligue, que tout le monde connaît grâce aux Bad Boys et à Michael Jordan. Puis le fait que ce soit en France, c'est génial. Les gens vont pouvoir voir ces équipes-là, un Français avec Killian Hayes... Et la semaine est exceptionnelle parce que lundi il y a aussi le Martin Luther King's Day.

Nicolas Batum avait eu quelques minutes de jeu lors du NBA Paris Game 2020, mais là le public va pouvoir voir Killian Hayes en tant que titulaire. Il semble s'épanouir de plus en plus, qu'est-ce que tu penses de son évolution ?

Jacques Monclar : J'ai eu un peu peur au début pour plusieurs raisons, mais Killian a travaillé, pris confiance en son shoot et est devenu de plus en plus régulier. Déjà, on lui demande d'être meneur alors que ce n'est pas son meilleur poste à la base. Ça a toujours été un bon défenseur et il le montre aussi. Il faudra voir quand Cade Cunningham sera là, mais même s'ils ont plusieurs joueurs sur les postes arrières, avec Jaden Ivey également, aujourd'hui on peut parfaitement jouer au basket avec plusieurs guards. C'est très bien pour lui de pouvoir jouer devant le public français.

Est-ce que tu es de ceux qui pensent que les Bad Boys, dont tu parlais juste avant, sont un peu injustement écartés des discussions sur les meilleures équipes de tous les temps ?

Jacques Monclar : Il s'agirait quand même de respecter ce qu'ils ont fait. Ils ont été ceux qui ont empêché Michael Jordan d'avancer au début de sa carrière et ils ont éteint les Celtics et les Lakers, qui ont mis du temps à retourner en Finales et à gagner un titre... Les gens ont des idées arrêtées. Il a suffi que Michael Jordan dise, "ça y est, les Pistons ne sont plus dans le paysage on va enfin pouvoir jouer au basket", pour qu'on dise que Detroit c'était moche et leur manquer de respect. Les Pistons ont incarné l'agressivité et une certaine violence, mais ils ne l'ont pas inventée, la NBA en avait vu d'autres avant quand même ! Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont réussi un back to back, ça montre bien que ce qu'ils ont fait était fort. On a fait une beIN Story sur les Bad Boys de Detroit d'ailleurs.

Face à Detroit, il y aura une équipe de Chicago qui est l'une des déceptions de la saison à l'Est. Est-ce que les choses peuvent rester en l'état si les Bulls veulent atteindre leurs objectifs ?

Jacques Monclar : Les Bulls, je me suis fait allumer par la fanbase quand j'ai dit dans ma pastille pour beIN que je les voyais au-delà de la 9e place... Pour moi, sur cette structure-là, ça ne peut pas fonctionner. Individuellement ce sont de très bons joueurs, ces trois-là, Vucevic, LaVine, DeRozan. Mais ils n'ont jamais été vraiment bons ensemble. Il y a sans doute une question d'utilisation aussi et de comment ça joue autour d'eux. Le vrai chaînon manquant, qui pourrait faire que tout ça fonctionne, c'est Lonzo Ball. A partir du moment où lui n'est pas là, et on ne sait pas quand, ni comment, il va revenir, je n'y crois pas du tout. Les Patrick Williams, Coby White, Andre Drummond, tout ça, ça a quand même séché l'école du basket hein... Karnisovas et Billy Donovan, ça connaît normalement quand même bien le basket, notamment le basket international, et je pense qu'ils savent que ça ne peut pas marcher en l'état.

On a officiellement passé le cap de la mi-saison. Quelles sont les équipes et les joueurs qui t'ont surpris et, a contrario, pour lesquels tu t'attendais à ce que ça se passe bien ?

Jacques Monclar : Comme tout le monde, voir les Pacers aussi hauts à l'Est, ou OKC qui ne lâche pas à l'Ouest, ça me surprend. Les Pelicans 3e alors que Zion Williamson et Brandon Ingram ont manqué pas mal de matches, il faut avouer que c'est une petite surprise aussi. Que les Nets se soient bien remis du drama autour de Kyrie et de tout ce qu'il y a eu dans l'équipe, ce n'était pas si simple à prévoir. Mais Kevin Durant est exceptionnel. Sur le plan individuel, je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce que Donovan Mitchell ait ce niveau-là avec Cleveland. Il est vraiment très bon. Par contre, je m'attendais à voir Denver et Memphis aussi haut, Boston aussi. Pour les Français, il y a la déception autour d'Evan Fournier, mais parfois ce sont justes les décisions d'un coach et tu ne peux rien y faire.

Après 10 ans comme consultant NBA sur beIN, tu as vu la ligue évoluer stylistiquement. A quoi est-ce que tu t'attends à ce niveau-là, pour la prochaine évolution ?

Jacques Monclar : Les gens doivent comprendre que ce sont les joueurs qui dictent ça. Les coaches ont des idées, des méthodes, mais ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas les joueurs capables de pratiquer ça. Si tu n'as pas des shooteurs exceptionnels comme Stephen Curry et Klay Thompson, tu ne peux pas pratiquer le jeu qui a permis aux Warriors de gagner. Il en va de même pour les Spurs avec Tim Duncan et David Robinson au moment de leur premier titre. Les tendances peuvent très vite changer en fonction du profil des joueurs. On peut remonter plus loin. Quand Houston gagne deux titres de suite pendant la retraite de Michael Jordan, c'est avec un basket radicalement différent de ce qui avait fait gagner les Bulls avant, et c'est parce qu'ils avaient Hakeem Olajuwon. Et le style de Milwaukee, quand ils ont gagné, c'est quoi ? Giannis Antetokounmpo autour de shooteurs. C'est impossible de savoir ce qui va changer. Simplement, on sait que ça passera pas le profil des joueurs qui vont arriver.

Est-ce que tu retires quelque chose en particulier de ces 10 ans ? Un match, une rencontre, un voyage...

Jacques Monclar : Impossible de sortir un souvenir ou une rencontre en particulier tellement il y en a eu de marquantes. On n'a pas arrêté d'être sérieux, sans se prendre au sérieux et je crois que ça fonctionne toujours très bien. Il y a l'équipe que vous voyez, avec Xavier, Mary, Rémi, Eric, Chris, Audrey, etc... mais tous les gens qui travaillent en coulisses pour faire ce superbe travail autour d'une matière qu'on adore et qui reste exceptionnelle. On ne peut que souhaiter que ça continue. Dans les souvenirs, forcément les Spurs qui gagnent, les Finales où le Heat est sauvé par Ray Allen, les dernières, que j'ai adoré, entre Golden State et Boston... On a aussi vu LeBron établir aussi son palmarès pendant cette période.

