[ITW] Steed Tchicamboud : sa reconversion, TP, Wembanyama et sa carrière atypique

On a sorti la boîte à souvenirs avec Steed Tchicamboud dans cette interview pleine d'anecdotes et de franc parler.

On a pris des nouvelles de Steed Tchicamboud, ancien meneur emblématique de Pro A, médaillé d'argent avec les Bleus et homme au franc parler et aux anecdotes légendaires. Ses souvenirs de Pro A et d'équipe de France, son point de vue sur Victor Wembanyama, qu'il a côtoyé très tôt, et sa passionnante reconversion de coach : "L'Escroc" s'est livré !

Vous pourrez également retrouver les souvenirs de Steed Tchicamboud dans le Mook #13, puisqu'il a témoigné pour l'article sur l'équipe de France 2008 et sa campagne de qualifs rocambolesque.

L'interview avec Steed Tchicamboud en vidéo