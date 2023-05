J Balvin dévoile sa nouvelle collab avec Jordan Brand

Ces dernières années Jordan Brand, en plus de signer les athlètes prometteurs de la sphère basketball, s'est attaché à se rapprocher des musiciens les plus influents du moment : de Travis Scott à Billie Eilish, en passant par l'ultra populaire J Balvin et ses milliards de vues sur chacun de ses clips.

Après avoir collaboré sur une Jordan 1 et 2 en 2020 et 2022, voici venir le temps d'une Jojo 3, et franchement nous ne sommes pas déçus des premiers visuels de cette dernière.

Une base blanche, un elephant print gris très clair, et un superbe dégradé de couleurs sur les empiècements de l'arrière du pied, qui symbolise les couchers de soleil de Medellin. A noter que le Nike Air est présent sur le pied gauche, et le logo de J Balvin sur le droit. Quand il a vu cette paire portée par l'artiste himself au Grand Prix de Miami, le délicieux Dj Khaled a failli faire une (nouvelle) syncope.

Il faudra patienter jusqu'au 2 septembre prochain pour espérer mettre un pied dans ces petites beautés.

Les images de la J Balvin x Air Jordan 3