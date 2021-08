J.R. Smith s’inscrit à la fac et choisit un nouveau sport

Décidément, J.R. Smith ne fait jamais rien comme tout le monde. Alors qu’on se demandait encore si une franchise NBA ne serait pas tentée par les services de ce vétéran qui a passé 16 saisons dans la ligue, voilà qu’il choisit une toute autre voie : la fac.

J.R. Smith, qui avait été drafté directement à sa sortie du lycée en 2004, vient de s’inscrire à l’université de North Carolina A&T dont il entend bien ressortir diplômé. Mais, plus étonnant encore, il espère pouvoir rejoindre l’une des équipes de sa nouvelle institution, celle de golf !

College signing day for @TheRealJRSmith. 🧢

The two-time @NBA champ is enrolling @NCATAggies with his sights set on the golf team.

— PGA TOUR (@PGATOUR) August 11, 2021