Ja Morant a un fantasme : « J’aimerais dunker sur LeBron »

Ça ne vous aura pas échappé si vous avez suivi attentivement le début de carrière de Ja Morant. Le meneur des Memphis Grizzlies essaye fréquemment de claquer des posters monstrueux, quel que soit le nom et le gabarit de l'adversaire. On se souvient par exemple que dès sa saison rookie, il était passé tout près d'un crime avec préméditation sur Kevin Love.

Marquer les esprits avec un tomar légendaire trotte toujours dans l'esprit de Morant. Lors d'un entretien avec Taylor Rooks de Bleacher Report, celui qui s'apprête à entamer sa troisième saison en NBA a évoqué son petit fantasme en la matière.

"Sur qui j'aimerais dunker ? LeBron. J'en ferais probablement un poster et je le mettrais directement à l'entrée de ma maison, il prendrait tout le mur (rires). Je dis ça parce que c'est LeBron, tout simplement.

Je me souviens quand Jayson Tatum a dunké sur lui. Je ne sais pas ce que j'aurais été capable de faire à sa place, parce que parfois je hurle et me retrouve à la bourre sur l'action d'après juste parce que j'ai mis un dunk normal. Donc si je dunke sur LeBron, je prendrai probablement une faute technique.

C'est LeBron. Je ne suis même pas forcément un fan. Juste un fan de son jeu. On m'aurait posé la même question dans une autre époque, j'aurais répondu Jordan".