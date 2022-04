Ja Morant se régale en chambrant les Wolves !

Il ne fallait pas chercher Ja Morant... Dans ce premier tour des Playoffs entre les Memphis Grizzlies et les Minnesota Timberwolves, il y a une vraie tension. Les jeunes talents, des deux équipes, n'hésitent pas à beaucoup parler, parfois trop.

Ainsi, alors que sa franchise disposait d'un large avantage lors du Game 3, Karl-Anthony Towns a lâché à ses partenaires : "Nous sommes à Minnesota maintenant". Sauf que finalement, les Wolves se sont écroulés pour finalement s'incliner (95-104).

Et en fin de match, Morant s'est lâché ! Tout d'abord en réclamant la balle pour célébrer ce succès en la jetant dans les airs. Puis sur les réseaux en reprenant cette phrase de Towns pour chambrer. Devant les médias, le jeune prodige a justifié son attitude.

Et faire en sorte que leurs fans rentrent chez eux en colère. Vous savez, il y a probablement beaucoup de gens qui boivent ce soir avec le goût de la défaite", s'est marré Ja Morant.

"Je suis irrespectueux tout comme ils le sont. C'est pourquoi vous m'avez vu jeter cette balle en l'air. J'ai demandé le ballon. Je sais de quoi nous sommes capables. Comme je l'ai déjà dit, c'est notre objectif : venir et gagner des matches à l'extérieur.

Déjà intéressant sportivement, cet affrontement gagne encore en intensité grâce à cette rivalité naissante. Dans une NBA souvent très calme, on valide cette atmosphère en Playoffs !

we in minnesota now 🙂 https://t.co/p9JPRp3wvB

— Ja Morant (@JaMorant) April 22, 2022