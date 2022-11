Ja Morant absent pendant plusieurs semaines ?

Il y a le suivi « day to day » et celui « week to week. » Malheureusement pour les Memphis Grizzlies, c’est le second qui concerne Ja Morant suite à sa blessure à la cheville contractée vendredi lors d’une victoire contre le Oklahoma City Thunder.

Un nouveau coup d’arrêt pour le meneur All-Star, lancé sur les bases d’une saison encore plus marquante que la précédente. Il compile plus de 28 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne jusqu’à présent (14 matches), à 46% de réussite aux tirs et 39% à trois-points. Des performances qui font de lui l’un des candidats au MVP s’il parvient à maintenir sa production sans manquer trop de matches.

Les Grizzlies ont déjà été privés de Ja Morant pendant une longue période l’an passé. Ils avaient été excellents dans ces moments-là, affichant même un bilan encore plus flatteur (20 victoires, 5 défaites) sans lui. Tyus Jones sera encore là pour prendre le relais. Sauf que, manque de chance, Desmond Bane, leur deuxième star, est aussi victime d’une entorse au pied.

La franchise du Tennessee va se retrouver sans ses deux meilleurs joueurs et meilleurs marqueurs. Potentiellement pendant deux ou trois semaines. Elle occupe pour l’instant la deuxième place de la Conférence Ouest. Ce serait un sacré tour de force si Memphis venait à se maintenir dans le top-4 avant le retour de ses deux pistoleros.

Les Grizzlies ont récupéré Jaren Jackson Jr mais ils ont perdu un autre cadre