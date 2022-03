Un poster massif et un alley-oop venu d’ailleurs : Les 2 actions irréelles de Ja Morant

Un récital incroyable de Ja Morant qui, en plus de marquer 52 points, a claqué des actions complètement dingues.

Ja Morant est différent. Extraterrestre, même. Comment en conclure autrement après son récital contre les San Antonio Spurs la nuit dernière ? Le meneur des Memphis Grizzlies, déjà auteur de 46 points lors de sa sortie précédente, s’est sublimé pour en claquer 52. Avec évidemment la victoire en prime (118-105) mais surtout un lot d’actions spectaculaires. Hors du commun, aussi.

En commençant par ce poster massif sur les 213 centimètres de Jakob Poeltl, le pivot autrichien laissé sur place par la violence et l’explosivité du joueur adverse.

JA WITH THE POSTER 😳 pic.twitter.com/ldEvcclEgr — NBA TV (@NBATV) March 1, 2022

Le meilleur restait à venir. Quelques instants plus tard, Ja Morant concluait l'un des alley-oops les plus fous de la saison. Peut-être même de ces dernières années. Et le tout sans dunker, juste en réceptionnant allez-savoir-comment une passe de Steven Adams qui a traversé le terrain avant d'être remis dans le panier par le jeune homme.