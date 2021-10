Ja Morant, James Harden : Les 5 performances de la nuit en NBA

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Ouh qu’il n’est pas passé de loin de faire aux Lakers le coup du patron. Ja Morant était le meilleur joueur sur un parquet du Staples Center qui réunissait Anthony Davis, LeBron James ou encore Russell Westbrook hier soir. Ses 40 points et 10 passes auraient pu mener la franchise du Tennessee à une troisième victoire de suite pour ouvrir la saison.

THIS FINISH BY JA 🤯 pic.twitter.com/E5r5hcjo6y — NBA TV (@NBATV) October 25, 2021

Mais le jeune meneur a raté son troisième lancer-franc à deux secondes du buzzer. Il avait pourtant bien profité d’une erreur grotesque de Kent Bazemore – mais aussi de l’arbitrage, la faute était très légère – pour s’offrir un passage sur la ligne réparatrice avec la possibilité d’égaliser et ainsi d’arracher la prolongation. En vain.

En tout cas, Morant a encore fait le show. Les progrès continuent de se voir, notamment aux tirs : 5 sur 7 derrière l’arc. Il se comporte comme un franchise player et évidemment tout bénéfique pour Memphis. Bon c'est tôt mais ça sent la saison All-Star.

Ja Morant scores from EVERYWHERE to give the @memgrizz 40 PTS on the night and become the first player in franchise history with 40 PTS and 10 AST in a game 🐻 pic.twitter.com/9Q0WUaUGAe — NBA (@NBA) October 25, 2021

James Harden (Brooklyn Nets)

Ça grimace derrière la barbe. Vraiment étincelant – et même surprenant bon dans le collectif – à son arrivée aux Nets la saison dernière, James Harden est à la peine depuis la reprise. En délicatesse avec son tir, en manque de rythme et à la recherche de son jeu. Il illustre bien le manque de soutien de Kevin Durant à Brooklyn, qui vient de perdre pour la deuxième fois en trois rencontres.

L’arrière All-Star a été limité à 15 points par la défense des Hornets. Ses 7 rebonds et 8 passes en deviennent presque accessoires tant les New-yorkais ont besoin qu’il passe le cap offensivement. Surtout qu’il a aussi perdu 8 ballons en ratant 10 de ses 16 tentatives. Harden souffre.

Il se sent même visé par les arbitres. Visé par le changement de règle, avec désormais moins de laxisme envers les attaquants qui se jettent dans les bras de leurs défenseurs de manière abusive pour obtenir des fautes. L’une de ses spécialités. « Je veux que les arbitres sifflent quand ils voient une faute. Des fois j’ai l’impression d’être stigmatisé avant même que le match commence. » James Harden n’a tiré que 3 lancers par soir en moyenne. Contre quasiment 9 en carrière. Et du coup, il tourne à 18,3 points.

Miles Bridges (Charlotte Hornets)

Les Hornets vont peut-être déjà commencer à regretter de ne pas avoir prolongé Miles Bridges avant le coup d’envoi de la saison. En constante progression depuis son arrivée en NBA en 2018, le jeune ailier polyvalent a été excellent lors de la victoire contre les Nets dimanche soir. 32 points – sa deuxième sortie de suite à 30 unités – et 9 rebonds. S’il ne mesurait pas dix centimètres de moins, il aurait presque pu jouer Kevin Durant yeux dans les yeux…

Plus sérieusement, la performance de Bridges est très intéressante. Il était notamment sur le terrain lorsque Charlotte a pris le dessus sur Brooklyn (+20 de différentiel). Et son 3 à 5 à trois-points tend à confirmer qu’il s’affirme bel et bien comme un atout pas manchot derrière l’arc. Ajoutez-y ses qualités athlétiques hors du commun – encore un 360 en contre-attaque dimanche – et vous obtenez un joueur au potentiel très intrigant pour épauler LaMelo Ball.

Theo Maledon (Oklahoma City Thunder)

Avec le retour de Shai Gilgeous-Alexander et la sélection de Josh Giddey à la draft (sixième choix), quelle est la place de Theo Maledon au Thunder ? Les deux arrières titulaires ont eu beaucoup de temps de jeu dimanche. Respectivement 39 et 34 minutes. Ils ont aussi tous les deux brillé. 29 points, 6 rebonds et 8 passes pour SGA, 19-8-7 pour le rookie.

Derrière, le Français doit se contenter des miettes. Seulement 13 minutes de jeu et deux petits tirs tentés, pour zéro panier. Avec 2 rebonds. Le problème, c’est qu’en NBA, tout va très vite. Dans un sens comme dans l’autre. Les belles performances de l’an dernier sont déjà oubliées. Et en enchaînant les matches ternes, les « DNP » se rapprochent. Ce n’est évidemment pas ce qu’on lui souhaite mais Maledon va faire face à un vrai test mental dans les semaines à venir.

Davion Mitchell (Sacramento Kings)

Nous aurions pu parler de Jalen Green, auteur de 30 points avec les Rockets, mais c’est un autre rookie que nous avions envie de mettre en avant ce matin. Davion Mitchell est vraiment un bon ! Après s’être surtout illustré en défense, sur Damian Lillard, sur CJ McCollum, sur Donovan Mitchell et Mike Conley, l’arrière des Kings a pu se montrer un peu en attaque hier soir.

Sacramento a perdu contre Golden State (107-119) mais Mitchell a marqué 22 points en faisant preuve d’adresse : 9 sur 16 aux tirs et 3 sur 8 derrière l’arc. Il ne sera évidemment pas aussi prolifique tous les soirs mais c’est juste un aperçu de ses possibilités. Une grosse touche de défense, des trois-points de temps en temps, un peu de création… des bases très intéressantes pour un débutant.

BONUS : Carmelo Anthony, facteur X en « small ball »

Les Lakers doivent absolument abandonner l’idée de jouer plus de 10 minutes par match avec deux intérieurs de métier. Ça ne marche déjà pas et ça ne marchera pas avec ce groupe. Frank Vogel semble l’avoir compris en se reposant uniquement sur du « small ball » dans les dernières minutes du match contre les Grizzlies. Et, comme par hasard, les Lakers ont enfin gagné !

On a night where @carmeloanthony moves to ninth all-time in NBA history in regular season scoring, he leads the @Lakers to the win with 28 PTS and 6 3PM 🔥 pic.twitter.com/P2pJT6TI1V — NBA (@NBA) October 25, 2021

Mais du coup, ça donne plus de responsabilités à Carmelo Anthony. Parce que si Anthony Davis passe le gros de ses minutes au poste cinq, Melo et LeBron James seront plus souvent alignés en quatre. Le vétéran, futur Hall Of Famer, a brillé dans ce rôle. Il a fini avec 28 points – le joueur le plus prolifique des Lakers – tout en plantant deux paniers à trois-points cruciaux au début du quatrième quart-temps. Deux tirs qui ont lancé le run victorieux des Angelenos.