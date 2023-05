Ja Morant : Des messages mystérieux sur Instagram, la police vient s’assurer que tout va bien

Ja Morant fait une coupure des réseaux sociaux mais ses derniers messages auraient pu être interprété de façon beaucoup plus dramatique.

« Je t’aime papa. Je t’aime maman. Je t’aime ma fille, tu es la meilleure. Bye. » Les derniers messages postés sur Instagram par Ja Morant ont fait peur à tout le monde. Au point où la police du Tennessee s'est rendu au domicile de la star des Memphis Grizzlies pour s'assurer que tout allait bien. Derrière les posts énigmatiques se cachent en réalité la volonté du joueur de s'éloigner des réseaux sociaux. C'est peut-être mieux pour lui. Instagram, Twitter... ces applications addictives peuvent vraiment avoir des effets très néfastes sur la santé mentale de chaque individu. Morant ayant lui-même reconnu qu'il avait des soucis de dépression.

Il traverse encore une période difficile. Le joueur est à nouveau suspendu par sa franchise après s'être à nouveau montré avec une arme à la main sur une vidéo. La NBA n'a pas encore rendu son verdict mais il risque une lourde sanction après avoir déjà écopé de 8 matches en fin de saison, pour le même motif. Le côté récidiviste et le timing, quelques semaines seulement après avoir répété à qui voulait l'entendre qu'il avait changé, pourraient jouer en sa défaveur.

La police a donc pris des nouvelles de Ja Morant et tout irait bien pour lui. C'est l'essentiel. Il n'est pas le premier joueur NBA à poster des messages susceptibles d'être interprétés comme suicidaires. Il est vraiment important qu'il soit suivi (psychologiquement) et soutenu. En plus d'une éventuelle suspension, le jeune homme pourrait aussi perdre son contrat avec Nike. En effet, la sortie de sa chaussure signature a été retardée, voire peut-être même annulée.

Une grosse suspension à venir pour Ja Morant ?