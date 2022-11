Ja Morant a fait le malin, il a perdu

Ja Morant est revenu à la hâte hier et il tenté de porter les Memphis Grizzlies en claquant 34 points. Mais son équipe s'est inclinée contre les Sacramento Kings, 113 à 109. Une fin de match serré et donc sous tension où chaque panier valait cher. Malik Monk le savait au moment de se rendre sur la ligne des lancers-francs. Morant s'est alors approché de son oreille pour lui répéter trois fois "ne rate pas." Le joueur des Kings l'a écouté et il a rentré ses deux tentatives. L'irone de l'histoire, c'est que le meneur des Grizzlies s'est retrouvé quelques instants plus tard avec 3 lancers et une opportunité d'égaliser. Il en a manqué 2... condamnant ainsi les siens.