Ja Morant : son témoignage devant le juge avec… une balle en main

Avant de pouvoir se réjouir de son retour sur les parquets NBA dans quelques jours, Ja Morant doit témoigner devant le juge cette semaine, dans l'affaire qui l'oppose à Joshua Holloway, le jeune homme de 18 ans qui l'accuse de l'avoir agressé lors d'une partie de basket disputée au domicile de la star des Grizzlies. Morant ne risque a priori plus grand chose et invoque la légitime défense en même temps qu'une loi en vigueur au Tennessee sur le droit de se protéger à son propre domicile.

Le All-Star a expliqué qu'il se sentait menacé par Holloway, qui lui avait notamment envoyé un ballon au visage lors d'un check, et montrait des signes qu'il voulait en découdre. Frappé à deux reprises, une fois par Morant, une autre par son acolyte Devonte Pack, Holloway a porté plainte par la suite.

Interrogé par l'avocate du plaignant, Ja Morant a été sommé de démontrer, debout dans la salle et balle en main, ce qui s'est produit ce jour-là. Une scénette un peu surréaliste, à peine plus que le fait de voir Morant montrer au juge comment couper le son lors sur son téléphone d'une conférence sur Zoom, ou se voir adresser un petit mot de la part du même juge : "Allez jouer au basketball maintenant".

After watching this clip, I feel like they are going to try and say the young dude was just checking the ball and not tryna hit Ja Morant in the face…otherwise this is so pointless 😭😭😭 pic.twitter.com/SC8Uev6pGG

