Les Wolves, bête noire de Ja Morant cette saison

Ja Morant s’est régalé en martyrisant la plupart des défenses de la NBA cette saison. Mais certainement pas celle des Minnesota Timberwolves. Le jeune meneur des Memphis Grizzlies s’est troué lors des quatre matches l’opposant à Patrick Beverley et ses ouailles. Quatre matches pour une moyenne cumulée de 20 points, 33% aux tirs et 15% à trois-points. Bien en-dessous de ses standards cette saison (27 points à 49%).

De bon augure pour les Wolves avant le premier tour contre les Grizzlies. Sauf que ce ne sont que des statistiques sur la saison régulière. Le jeu et la logique sont différents en playoffs. Et Ja Morant aura sans doute à cœur de démontrer que personne ne peut le stopper.

Mais cette série entre le deuxième et la septième de la Conférence pourrait être plus serrée que prévue. Minnesota et Memphis sont deux équipes jeunes avec peu d’expérience. La franchise du Tennessee est plus forte, notamment collectivement. Mais il y a peut-être encore plus de « star power » en face, avec Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Ça ne fait pas tout, bien sûr. N’empêche que ça rend ce duel vraiment intéressant.

Kevin Durant voit une combinaison de légendes en Ja Morant