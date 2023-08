Jabari Parker, grosse prise pour Barcelone

L'ancien deuxième choix de draft Jabari Parker a signé un contrat avec le FC Barcelona et il découvrira l'Euroleague.

C’est une signature excitante pour le FC Barcelona et pour l’Euroleague. Jabari Parker, 28 ans, va rejoindre la Catalogne après s’être engagé pour un an avec les Blaugranas. L’occasion pour lui de se relancer au sein de la deuxième meilleure ligue du monde dans un contexte très compétitif. Le Barca, sacré champion d’Espagne la saison dernière, cherchera à défendre son titre tout en bataillant pour atteindre les sommets européens.

Parker est un joueur qui peut aider l’équipe dans cette quête de trophée. Bien qu’il n’ait plus joué en NBA depuis 2022, après un passage discret aux Boston Celtics, l’ancien deuxième choix de la draft 2014 reste un basketteur au talent remarqué. Des blessures et un style de jeu peut-être moins bien adapté à la ligue américaine ont fait dérailler sa carrière. Mais il a tout de même compilé plus de 14 points de moyenne chez les pros en 310 matches.

Des de Chicago, Illinois...

Número 2 del draft l'any 2014... El FC Barcelona fitxa Jabari Parker! 🔥 pic.twitter.com/wBZnVhWeXK — Barça Basket (@FCBbasket) August 7, 2023

Son arsenal offensif sera un atout de poids pour le club qui a notamment perdu Nikola Mirotic (parti à Milan) pendant l’intersaison. Avec un jeu un peu moins rapide et une ligne à trois-points rapprochée, Jabari Parker devrait s’affirmer comme un joueur très intéressant. C’est un autre « nom » de la NBA qui prend la direction de l’Euroleague après notamment la signature de Kemba Walker à l’AS Monaco.

Jabari Parker rate encore le coche, quelle tristesse