Jabari Smith est chaud pour un retour de James Harden à Houston

La rumeur au sujet d'un retour de James Harden à Houston continue d'enfler. Une chose est sûre, l'un des joueurs majeurs du projet des Rockets serait plus qu'heureux à l'idée de partager le terrain avec le MVP 2018. Dans un entretien avec Hoopshype, Jabari Smith, le n°3 de la Draft 2022, s'est montré enthousiaste quant à un éventuel comeback de l'arrière All-Star, en fin de contrat avec Philadelphie.

"Ce serait super. N'importe quelle équipe voudrait d'un Hall of Famer. C'est une idée prometteuse, mais on ne peut pas compter là-dessus, il faut rester d'abord concentrés sur nous et sur la progression de l'équipe

Si je devais vendre à James Harden une signature à Houston ? Ce serait pour le côté 'retour à la maison'. Il a tellement fait pour cette ville. Les gens ont encore beaucoup d'amour pour lui à Houston. Il se sentirait clairement chez lui s'il revenait.

Si on avait un lineup avec Jalen Green, Alperen Sengun, James Harden et moi ? Le ciel serait la limite. Réussir à gagner serait un défi mais ce serait à nous de le relever".

Jalen Green avait expliqué dans le podcast de Paul George qu'il n'aurait rien contre un comeback de James Harden. En revanche, George avait trouvé l'idée mauvaise, notamment parce qu'il estime que l'équipe doit grandir autour de Green et des autres jeunes plutôt qu'avec une star qui ne serait pas sur la même chronologie que ses coéquipiers en termes d'objectifs.

Paul George est contre un retour de James Harden à Houston