Jaden Ivey commet la bourde de l’année contre Chicago

Jaden Ivey fait une première saison en NBA franchement intéressante. Malheureusement, on risque de s'en rappeler comme celle où le guard des Pistons a commis une "rookie mistake" qui a fait le tour des réseaux et du net.

Alors que Detroit avait réussi un énorme comeback est n'était plus mené que deux points face à Chicago à moins de 10 secondes de la fin, avec remise en jeu à suivre, Ivey a demandé un temps mort. Problème : les Pistons n'en avaient plus. Faute technique, lancer pour Chicago, au revoir et merci.

Les Bulls ont sanctionné la bourde sur la ligne, pour finalement l'emporter quelques instants plus tard.

Jaden Ivey tried to call a timeout before Pistons final possession... but they didn't have any 😅 pic.twitter.com/yH7CEQoEnd — Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2023

"C'est la première fois que je vois ça en NBA", a commenté DeMar DeRozan après la rencontre.

Heureusement, Dwane Casey, le coach de Jaden Ivey à Detroit, n'a pas accablé son joueur.