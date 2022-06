Jaden Ivey, de la dynamite pour relancer les Pistons

"Je veux être l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au basket". Jaden Ivey n'est pas du genre à arriver sur la pointe des pieds lorsqu'il est invité quelque part. Le combo guard de Purdue a trop souvent été mis de côté et sous-coté à son goût pour ne pas profiter de l'exposition qui va être la sienne à partir d'aujourd'hui. Ivey, 20 ans, sort de deux saisons chez les Boilermakers, en dehors des radars réservés aux prospects de Duke, Kentucky et consorts. Sa progression entre la première et la deuxième année y a été fulgurante, ce qui l'a fait passer d'un anonymat relatif au statut de talent le plus éléctrisant à son poste de toute la Draft 2022.

Le premier pas de Jaden Ivey, sa capacité à dynamiter une défense en attaquant le cercle ou en enquillant les shoots, sont sans commune mesure dans cette cuvée et c'est ce qui a convaincu Detroit de miser sur lui avec le 5e pick. Il ne faut pas s'attendre à ce que Ivey, 1,93m sous la toise, joue la discrétion pour ses premiers mois en NBA. Le garçon est calme, posé, réfléchi, mais terriblement ambitieux et déterminé à prouver qu'il aurait dû être considéré comme le meilleur arrière de sa génération depuis plus longtemps.