Les Hawks intéressés par Jae Crowder

Jae Crowder est toujours au placard. Le vétéran attend son transfert des Phoenix Suns, franchise qu’il a demandé à quitter après avoir perdu sa place dans le cinq majeur. Mais les négociations ne se matérialisent pas vraiment jusqu’à présent. Une nouvelle équipe viendrait de rentrer dans la danse selon Shams Charania. Il s’agirait des Atlanta Hawks.

Déterminés à retrouver les playoffs, ces derniers chercheraient un joueur d’expérience susceptible de compléter le noyau dur assez jeune déjà en place. L’insider US ne donne aucune précision sur les atouts qui pourraient être échangés par les Hawks en contrepartie. De’Andre Hunter dispose du même salaire que Crowder mais ce serait surprenant (et décevant) qu’Atlanta s’en sépare.

Jae Crowder compilait plus de 9 points et 5 rebonds à 34% à trois-points la saison dernière. Le Miami Heat et les Milwaukee Bucks faisaient aussi partie des équipes intéressées.