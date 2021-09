Jahlil Okafor devait tout casser. Superstar des lycées de Chicago, il se voyait comparé à Tim Duncan et Hakeem Olajuwon. Avec un soupçon de Shaquille O’Neal. Bref, un jeune homme censé redonner aux pivots leurs lettres de noblesse. Sauf que ce temps n’existe plus. Et il est arrivé chez les pros en 2015, quelques jours après le premier titre des Golden State Warriors.

Troisième choix de la draft, l’intérieur massif et technique claquait 17 points et 7 rebonds pour ses débuts avec les Philadelphia Sixers. Mais depuis, c’est la débandade. De future star, il est devenu un joueur de devoir et même un journeyman. Un homme du bout du banc. Nets, Pelicans, Pistons… les franchises se sont enchaînées. Sans qu’il se fasse à place.

Transféré à Brooklyn, Jahlil Okafor n’évoluera pas avec Kevin Durant, James Harden et compagnie. Les dirigeants ont préféré le couper malgré le manque de viande et de taille sur le poste cinq. Et revoilà donc le joueur contraint de se chercher une place en urgence à quelques semaines de la reprise.

The Nets have waived center Jahlil Okafor. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2021

C’est de plus en plus compliqué. Okafor n’a que 25 ans et ce n’est clairement pas un mauvais basketteur. Mais son profil ne correspond pas du tout aux besoins de la grande ligue. Avec des lacunes criantes en défense et des points forts qui ne sont pas particulièrement recherchés. Il va peut-être falloir penser à venir en Europe…