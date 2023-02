Jakob Poeltl de retour à Toronto

Jakob Poeltl s’est déplacé à Toronto avec ses coéquipiers des San Antonio Spurs mais il ne repartira pas avec eux. Le pivot autrichien, qui a marqué 12 points lors de la défaite des éperons, va rester dans l’Ontario et rejoindre… ses adversaires du soir. En effet, il a été transféré aux Raptors dans la foulée de la rencontre.

LIVE : tous les trades et les rumeurs avant la deadline

Les Spurs obtiennent Khem Birch, un premier tour de draft 2024 protégé et un second tour de draft en l’échange. Les Raptors mettent donc la main sur l’un des intérieurs les plus convoités du marché à l’approche de la deadline. Jakob Poeltl tourne à plus de 12 points et 9 rebonds depuis le début de la saison. Ce transfert semble indiquer que la franchise canadienne ne va sans doute pas casser le gros de son effectif, même si elle pourrait se séparer d’un ou deux joueurs. Les Raptors sont toujours en course pour le play-in et pour les playoffs à l’Est.

The Raptors bring back the center they drafted, developed and traded for Kawhi Leonard with an intention of signing him to a new contract this summer, sources tell ESPN. Toronto's been desperate for a center and they've landed him in Poeltl now. https://t.co/AUmGfKqWu9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023