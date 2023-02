Jalen Brunson découvre l’arrivée de Josh Hart à New York en direct : les potes de Nova se retrouvent

New York est définitivement devenu un point de chute pour les anciens joueurs de Villanova, en tout cas ceux de la période 2016-2018. Jalen Brunson, le meneur des Knicks, était mercredi soir dans son ancienne université à l'occasion du retrait de son maillot. C'est là qu'il a appris, en direct, l'arrivée de son ancien camarade Josh Hart en provenance de Portland. Il suffit de voir sa réaction pour comprendre le lien qui unit les anciens protégés de Jay Wright.

La connivence entre Jalen Brunson et Josh Hart peut rendre optimistes les fans des Knicks, sans doute déjà séduits par les premiers mois de l'ex-joueur des Mavs.

Mikal Bridges, champion en 2016 et en 2018 avec Brunson, va lui se retrouver à Brooklyn, à quelques kilomètres de ses ex-coéquipiers. Donte DiVincenzo, lui aussi victorieux en 2016 et 2018, évolue du côté de Golden State, chez les Warriors, alors que Ryan Arcidiacono a croisé Josh Hart dans le trade entre Portland et New York.