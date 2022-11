Jalen Brunson est à 9 lancers d’entrer dans l’histoire des Knicks

Même si les résultats ne sont pas très bons, c'est toujours sympa d'entrer dans l'histoire d'une franchise NBA. Evan Fournier en sait quelque chose, lui qui a battu le record du nombre de paniers à 3 points marqués en une saison sous le maillot des Knicks la saison dernière. L'un de ses coéquipiers cette année, Jalen Brunson, peut en faire de même dans un autre exercice.

Avec 44 lancers francs marqués consécutivement depuis qu'il porte le maillot de New York, Brunson est d'ores et déjà le n°2 de ce classement all-time de la franchise, à égalité avec le très oubliable Chris Duhon, pourtant né dans la légendaire bourgade de Mamou en Louisiane. Pour devenir le n°1, il lui faudra réussir 9 lancers supplémentaires sans en rater un seul dans les prochains jours. Il éjectera alors Courtney Lee, leader avec 52 lancers de rang, malgré un passage lui aussi très oubliable chez les Knicks entre 2016 et 2019.

Jalen Brunson aspire à davantage marquer son aventure au Madison Square Garden que Duhon et Lee. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, au-delà de ce record finalement assez anecdotique en comparaison d'une participation au play-in tournament ou aux playoffs...

Pour le moment, Brunson tourne à 20 points et 6.5 passes de moyenne à 48% depuis qu'il a quitté Dallas pour New York.

