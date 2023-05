Michael Jordan à un Jalen Green ado : “Enlève-moi ces Adidas éclatées”

Leur première interaction avec Michael Jordan marque généralement les joueurs NBA, quel que soit leur âge. Jalen Green, le joueur des Houston Rockets, n'était pas né lorsque MJ régnait sans partage sur la NBA. Pour autant, il n'oubliera pas sa rencontre avec l'icône, surtout qu'elle a débuté par un moment bien ronchon de la part du GOAT. Il l'a racontée lors de son passage dans le podcast de Paul George.

"J'ai une histoire assez dingue avec MJ. Je suis allé à l'un de ses camps à San Diego. J'ai dû marcher pour aller du dortoir jusqu'à la salle. J'avais des chaussettes hautes remontées jusqu'aux genoux, un baggy... Mon style était terrible. J'avais des Adidas sur moi.

Michael Jordan est venu vers moi et m'a dit : 'Enlève-moi ces Adidas complètement éclatées. Tu dois mettre des Jordan'. Alors je lui ai demandé de m'en donner et il m'en a apporté. J'étais un foutu gamin, j'étais dans mes pensées, heureux, et il est venu me dire ça.

J'étais excité parce que ma mère était dans les tribunes. J'ai couru vers elle et je lui ai dit que je venais de parler avec Michael Jordan. En fait, elle avait déjà pris des photos de la scène parce qu'elle observait".

La maman de Jalen Green imaginait peut-être que Michael Jordan faisait des compliments à son fils ou lui donnait quelques conseils. Eh bien non. MJ s'assurait simplement qu'aucun garnement à son camp ne fasse injure à sa marque. Tout ça n'a pas dissuadé Green de travailler avec Adidas, puisque le joueur des Rockets est toujours en deal avec la marque aux trois bandes.