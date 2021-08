S’il n’a pas été choisi en première position le soir de la draft, Jalen Green figure tout de même comme l’un des grands favoris pour le trophée de ROY cette saison. L’arrière des Houston Rockets est un attaquant prolifique et très athlétique qui pourrait rapidement s’adapter au jeu NBA au sein d’une équipe où il sera responsabilité d’entrée.

Jalen Green déjà au top

Pour se préparer à ce rôle de « star » qui lui va comme un gant, le jeune homme fait pour l’instant ses gammes en Summer League. Avec notamment des débuts réussis hier soir, à Las Vegas. Il disputait donc sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. Un choc contre les Cleveland Cavaliers bouclé avec 23 points (9 sur 18) et 5 rebonds en plus de la victoire des siens (84-76).

Jalen Green (23 PTS & 9/18 FG) was showing out tonight at #NBASummer 👀 pic.twitter.com/UftR3nsfgH — NBA TV (@NBATV) August 9, 2021

Déjà très à l’aise balle en main, Jalen Green, passé par la G-League l’an dernier, s’est illustré en scorant dans plusieurs situations différentes. Parfois en drivant en force, parfois en tirant de loin. L’adversité sera évidemment plus forte lors des matches de saison régulière mais c’est encourageant pour le joueur et pour les Rockets. En face, Evan Mobley, drafté un rang derrière Green, a terminé avec 12 points (6 sur 17) et 5 rebonds. 17 points pour le sophomore Isaac Okoro.

NBA Draft 2021 : tous les picks et tous les moves

Theo Maledon noircit la feuille face au first pick Cade Cunningham

Affiche intéressante entre le Thunder et les Pistons. Avec plusieurs Français sur le terrain. Theo Maledon a été le plus entrevue d’entre eux avec 15 points et 11 passes au compteur pour mener Oklahoma City à la victoire. Son coéquipier et compatriote Jaylen Hoard l’accompagnait dans le cinq majeur (6 points, 10 rebonds). Killian Hayes, autre meneur tricolore, mais de Detroit, a pour sa part posté 6 points, 9 rebonds et 5 passes. Tout en laissant une partie de la gestion à Cade Cunningham, le premier choix de la dernière draft.

Le nouveau joyau du Michigan a été maladroit (5 sur 17) mais il a tout de même terminé avec 12 points et 6 rebonds. Sekou Doumbouya compilait lui 6 points et 4 rebonds pour Detroit.

No. 1 pick @CadeCunningham_ finishes his MGM Resorts #NBASummer League debut with 12 PTS, 6 REB, 2 STL and 2 BLK! pic.twitter.com/PkQXs2vXO5 — NBA (@NBA) August 9, 2021

Les jeunes Raptors à la fête

Entrée en matière plutôt réussie pour Scottie Barnes, le quatrième pick des Toronto Raptors. Avec 18 points, 10 rebonds et 5 passes, il a été l’un des principaux acteurs du succès contre les New York Knicks (89-79) hier soir. L’autre vedette étant le sophomore Malachi Flynn, auteur de 23 points dans un style Stephen Curry-esque. Obi Toppin a posté 24 points et 8 rebonds pour la franchise de la grosse pomme.

Juhann Begarin clutch !

Le seul Français drafté cette année a eu le droit à un peu moins d’une vingtaine de minutes avec les Celtics en Summer League hier. Le temps pour Juhann Begarin de poster 7 points et 5 rebonds. Avec surtout une interception décisive en fin de partie ! Son steal sur l’ultime remise en jeu des Hawks a assuré la victoire de Boston (85-83).

Juhann Begarin with the steal on the inbounds to all but seal the win for the Celtics. pic.twitter.com/BZpMLLWyAJ — Chris Grenham (@chrisgrenham) August 8, 2021

LiAngelo Ball va-t-il convaincre les Hornets ?

Revenu dans les radars NBA en étant embauché cet été par les Charlotte Hornets, l’équipe où brille son petit frère LaMelo, LiAngelo Ball s’est illustré cette nuit. Il a marqué 16 points en… 16 minutes. Le tout en sortie de banc, avec 5 paniers primés.