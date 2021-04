Joël Ayayi va bientôt avoir l'occasion de devenir le premier Français titré en NCAA depuis Joakim Noah, double champion avec Florida en 2006 et 2007, l'année de la retraite de "Jooks". L'arrière tricolore et Gonzaga se sont qualifiés pour la finale du Tournoi en écartant UCLA au terme d'un fantastique thriller (93-90 après prolongation) qui a vu Jalen Suggs, top prospect NBA, faire grandir sa légende chez les Bulldogs.

Suggs, dont c'est la première année universitaire, a inscrit le panier de la victoire au buzzer sur un tir très lointain pour éviter aux siens une nouvelle prolongation périlleuse.

Jalen Suggs' all-time game-winner against UCLA called by Gonzaga's IMG radio team of Tom Hudson and Adam Morrison (yes, that Adam Morrison): pic.twitter.com/DBtqdFjenL — Brian Fonseca (@briannnnf) April 4, 2021

Entre d'incessants changements de leader au tableau d'affichage et une intensité folle, la rencontre a été l'une des plus intenses depuis très longtemps à ce stade de la compétition. Pas effrayé par le contexte, Joël Ayayi a été excellent et rend une copie avec 22 points (9/12), 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions à 2/3 à 3 points. L'ancien pensionnaire de l'Insep va pouvoir tenter de venger son ami Killian Tillie, défait en finale en 2017 par North Carolina.

Si Ayayi et Gonzaga l'emportent face à Baylor dans la nuit de lundi à mardi, ce sera historique à plusieurs titres. Aucune équipe n'était arrivée en finale avec un bilan immaculé (31-0) depuis 1979 et l'Indiana State de Larry Bird, défait en finale par Michigan State et Magic Johnson. Il s'agirait aussi du premier sacre de la fac de Spokane, qui malgré une belle régularité en NCAA, n'a jamais soulevé le trophée.