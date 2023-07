Jalen Williams, la révélation du Thunder a l’air d’avoir doublé de volume !

Jalen Williams a été l'une des révélations de la saison en NBA, alors que peu de gens avaient entendu parler de lui avant sa Draft par le Thunder à sa sortie de Santa Clara. Dauphin de Paolo Banchero dans la course au titre de Rookie of the Year 2023, l'arrière de 22 ans sera à nouveau l'une des pièces-maîtresses de Mark Daigneault à OKC la saison prochaine. Depuis l'élimination de son équipe lors du play-in tournament, Williams n'a pas l'air d'avoir chômé.

"J-Dub", comme il est surnommé pour le différencier de l'autre Jaylen Williams de l'effectif, donne même l'impression d'avoir pris de la masse musculaire. En témoigne cette photo postée sur son compte Instagram, avec en légende : "C'est parti pour le test anti-dopage".

On ne sait pas s'il a soulevé beaucoup de fonte ou si c'est simplement la photo qui est flatteuse, mais on surveillera comme il se doit l'évolution physique de Jalen Williams à la rentrée, au moment du training camp.

La saison dernière, sa première NBA, Williams tournait à 14.1 points, 4.5 rebonds et 3.3 passes de moyenne à 52%.

Jalen Williams, encore une superbe trouvaille du Thunder