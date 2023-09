Jalen Williams n'est en NBA que depuis un an mais il a déjà vu quelques situations périlleuses impliquant des joueurs et des femmes.

Jalen Williams a fait une première saison tonitruante en NBA avec Oklahoma City, au point de finir deuxième des votes pour le Rookie of the Year derrière Paolo Banchero. La maturité de l'ancien joueur de Santa Clara est l'une des qualités qui sont le plus ressorties de ce début d'aventure très prometteur sous les couleurs du Thunder. Dans un entretien avec BasketballOnX, l'arrière de 22 ans évoque les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes joueurs en NBA, notamment en ce qui concerne les sollicitations de la gent féminine...

"Personnellement, je n'ai jamais été dans des histoires. J'essaye de rester éloigné des femmes pendant la saison. J'ai vu des choses. Je sais que des filles traînent dans les couloirs et les chambres d'hôtel pour voir avec qui elles peuvent passer du temps.

Elles connaissent ton emploi du temps et tu reçois souvent des DM en mode 'prends-moi un billet d'avion pour te rejoindre'. Est-ce que ça fonctionne ? (Il sourit et acquiesce de la tête). C'est le piège dans lequel pas mal de jeunes joueurs peuvent tomber. Tu es fatigué du match, possiblement en back-to-back, tu es vulnérable, il est 2h ou 3h du matin...

Elles attendent que tu aies fait un bon match et elles viennent à l'hôtel en te demandant de les emmener là-haut avec toi, juste pour manger... On voit tout un tas d'histoires avec des gars qui se font piquer leur porte-feuille ou qui se font prendre en photo dans le lit".

OKC n'a visiblement pas trop à s'en faire pour Jalen Williams en ce qui concerne la vie nocturne et les femmes. Le garçon semble assez focus pour mettre la récupération en haut de la liste de ses priorités. Les plus taquins ne manqueront toutefois pas de relever que le challenge est probablement plus grand sur des marchés un peu plus animés que celui d'OKC, notamment du côté de Los Angeles, Miami ou New York...

