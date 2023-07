Jaloux, Paul Pierce explique pourquoi il était plus fort que D-Wade

Paul Pierce était un sacré joueur et a logiquement fait son entrée au Hall of Fame en 2021. Avec lui, il y a toujours cette sensation qu'il était une star sous-cotée, mais en même temps un joueur qui se voit peut-être encore aujourd'hui comme plus fort qu'il ne l'était... Lors de son passage dans l'émission "It is what it is", Pierce a tenté d'expliquer pour quelle raison il considère que Dwyane Wade, l'un de ses contemporains et rivaux, n'était pas meilleur que lui.

"Mettez Shaq dans mon équipe. Mettez LeBron et Bosh. Vous croyez que je ne vais pas gagner un ou deux titres ? Qui est le meilleur shooteur à 3 points ? Est-ce qu'il est un meilleur scoreur que moi ? OK, il a mis plus de points en moyenne, mais j'étais capable de shooter de loin, à mi-distance, de poster, d'aller sur la ligne...

Je ne veux pas que ce soit vu comme une critique de Wade. Je dis juste que pendant de longues années j'ai été sous-estimé parce que je n'ai pas joué avec beaucoup de grands joueurs pendant longtemps. J'ai joué avec Kevin Garnett et Ray Allen alors que leur prime était passé. Si on avait joué ensemble 4 ans plus tôt, vous ne croyez pas qu'on aurait gagné 3 bagues ?"

Udonis Haslem, fraîchement retraité, a participé à toutes les batailles entre le Heat et les Celtics dans les années 2000 et 2010. Entendre Paul Pierce dire ces choses-là l'a clairement fait sortir de ses gonds.

"Dans ces podcasts on voit des connards sortir de la diarrhée de leur bouche", a posté Haslem en commentaire sur Instagram.

On imagine que l'ancien taulier du Heat fait une référence au jour où Paul Pierce a quitté le terrain sur un fauteuil roulant avant de revenir en jeu, la rumeur disant qu'il avait effectivement eu quelques soucis digestifs...

Chaque apparition de Paul Pierce en tant que consultant ou qu'invité donne lieu à des déclarations amusantes, étonnantes ou désespérantes, mais on ne peut pas nier que "The Truth" a un certain sens du divertissement.

Le jour où Paul Pierce a failli être assassiné