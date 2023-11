Jamal Crawford pense qu’il serait presque à 30 points par match en NBA aujourd’hui

Jamal Crawford n'a jamais manqué de confiance en lui. C'est ce qui a fait de lui l'un des meilleurs 6e hommes de l'histoire, lui qui a remporté le trophée à trois reprises. Devenu consultant sur le NBA League Pass, l'homme aux dribbles les plus dévastateurs de sa génération a conservé cette assurance dans sa nouvelle vie. Dans un mailbag où il répondait à des questions sur l'actualité de la NBA et sur lui-même, Crawford a fait comprendre qu'il serait comme un poisson dans l'eau dans la ligue aujourd'hui.

Retraité depuis 2020, Jamal Crawford ne voit pas pourquoi il ne scorerait pas encore plus fort qu'avant dans une ligue qui s'est ouverte sur le plan offensif.

"Dans un rôle de 6e homme, je pourrais tourner à un peu plus de 20 points par match. En tant que titulaire, je serais dans la vingtaine très haute".

On aime la confiance en lui de "J-Crossover", mais il faut rappeler qu'il tournait à 14.6 points par match en carrière et n'a jamais marqué plus de 20.6 points par match sur une saison.

Dans une autre réponse à une question d'internaute, Crawford a indiqué que selon lui, Victor Wembanyama serait titulaire au All-Star Game. C'est en tout cas l'un des "paris audacieux" après avoir vu le début de saison du Français avec les San Antonio Spurs.

5 questions pour Victor Wembanyama et les Spurs