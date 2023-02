Jamal Murray sur le All-Star Game : « Personne ne joue dur »

La NBA est tombée bien bas. Le dernier All-Star Game, dont les audiences ont été catastrophiques, a été vivement critiqué en raison du peu d’implication des joueurs présents sur le terrain. Aucun engagement, aucune envie et une parodie de match. Même leurs pairs ne trouvent pas les mots pour les défendre, à l’image d’un Jamal Murray lui aussi cash à propos de la prestation globale des All-Stars.

Jamal Murray on the All-Star game: “No one was playing hard. I used to love watching Vince back when it was competitive and guys used to hoop and guys wanted to hoop.”

“I play hard. I’m going to go out there and play hard and have fun. That’s the only way I know how to play. You… https://t.co/1dAewHiiwj

— Harrison Wind (@HarrisonWind) February 22, 2023