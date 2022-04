Jamal Murray, l’espoir d’un retour toujours présent chez les Nuggets

Les Denver Nuggets vont avoir un premier tour de Playoffs difficile à disputer face aux Golden State Warriors. Tout au long de la saison, cette équipe a été capable de rester performante autour de Nikola Jokic. Et pourtant, le Serbe a évolué sans son meilleur lieutenant pendant l'intégralité de cet exercice : Jamal Murray.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2021, le meneur de jeu réalise de gros progrès dans sa rééducation. Présent pour participer à certains exercices à l'entraînement, le Canadien se rapproche d'un retour.

Et l'entraîneur des Nuggets Mike Malone n'a pas encore écarté un come-back en Playoffs.

"Pour l'instant, on ne sait pas trop. A l'heure actuelle, je penche plutôt pour qu'il soit absent, mais je n'ai pas fermé la porte. Nous verrons comment se déroule cette série et comment Jamal se sent. Mais je ne lui mets aucune pression.

Il reviendra quand il sera prêt", a insisté le coach de Denver face à la presse.