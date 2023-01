James Dolan ne compte pas vendre les Knicks

Maniaque, mégalomane et égocentrique, James Dolan concentre les pires clichés du milliardaire. Sa gestion des New York Knicks est souvent présentée comme catastrophique, en plus d'être tyrannique. Et les supporters espèrent donc qu'il va finir par vendre la franchise. Mais ce n'est visiblement pas d'actualité.

"Je n'ai absolument pas l'intention de me séparer des Knicks et je ne compte pas prendre ma retraite prochainement. C'est un asset qui appartient à ma famille donc quelqu'un de la famille en héritera ensuite", confie le propriétaire controversé.

James Dolan a six enfants, dont 3 qui officient déjà au comité exécutif de MSG Sports, la boite qui possède le Madison Square Garden et les Knicks. Voilà qui promet plus tard une belle bataille pour la succession (comme la série qui en porte le nom). Un peu à l'image de ce qui s'est passé aux Los Angeles Lakers à la mort du Dr. Buss.

Les Knicks ne se sont qualifiés que 7 fois pour les playoffs depuis l'arrivée de James Dolan en 1999. Ils ont été marqués par de nombreuses crises internes et un enchaînement de mauvaises décisions. Ils n'ont gagné qu'une série de playoffs depuis l'an 2000 et ils se sont qualifiés pour le top-8 deux fois en dix ans.