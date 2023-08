James Harden, le grand boss des 76ers prend la parole

Le feuilleton James Harden continue de faire parler. Après sa sortie sur le "menteur" Daryl Morey, l'arrière des Philadelphia Sixers a dû se justifier auprès de la NBA, qui a lancé une enquête. De son côté, le vétéran de 33 ans reste déterminé à quitter cette équipe cet été.

Mais les 76ers ont visiblement mis un terme aux discussions pour l'échanger. Face à cette situation, le propriétaire des 76ers, Josh Harris, a pris la parole. Et l'homme d'affaires a affiché son souhait de trouver une solution.

"Ecoutez, nous travaillons dur. Je respecte James. Je veux évidemment l'arranger par rapport à ce qu'il veut. En même temps, je dois penser à former une équipe capable de lutter pour le titre, à ce que nous pouvons récupérer. J'aimerais le convaincre de rester.

Je comprends que ce n'est pas ce qu'il veut faire en ce moment. Je vais continuer à travailler pour résoudre ce problème d'une manière acceptable et positive pour tout le monde, peu importe le dénouement...

En tout cas, je le respecte en tant que joueur de basket-ball et en tant que personne. On en revient au fait qu'on travaille avec des gens, n'est-ce pas ? Il faut être présent. Nous verrons ce qu'il en est", a ainsi répondu Josh Harris pour The Athletic.

Justement, James Harden estime avoir été "trahi" par Morey. Et les Sixers risquent d'avoir du mal à réparer les dégâts. Mais sans un deal intéressant, le natif de Los Angeles semble bien parti pour rester.

James Harden compte manquer le camp d’entraînement des Sixers