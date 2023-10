La NBA mène l’enquête sur l’absence de James Harden

Le « load management », OK, mais avec des limites et surtout pas quand ça affecte le business. C’est le message envoyé par la NBA à travers ses nouvelles règles qui imposent que les franchises ne reposent pas toutes leurs stars en même temps, évitent de le faire à l’extérieur et surtout pas pour un match télévisé sur le réseau national. Les chaînes comme TNT et ABC payent une fortune pour diffuser les rencontres. Elles veulent la crème de la crème. L’absence de James Harden lors du choc entre les Milwaukee Bucks et les Philadelphia Sixers n’est pas passée inaperçue.

L’arrière All-Star est pourtant en bonne santé et il a cherché à rejoindre le groupe après avoir quitté Philly pendant plusieurs jours. Mais la franchise l’a jugé hors de forme et elle a préféré le mettre à l’écart du premier road trip menant à Milwaukee et à Toronto. L’idée étant de d’abord travailler sa condition physique au centre d’entraînement des Sixers avant de lui faire reprendre la compétition.

Un forfait que l’organisation devra justifié auprès de la ligue. En effet, Adrian Wojnarowski confie que la NBA menait l’enquête pour savoir s’il existe une raison valable qui explique l’absence de James Harden pour le match au sommet contre les Bucks. Les Sixers risquent une amende de 100 000 dollars en tant que premier avertissement si jamais les autorités du championnat décident qu’ils ont enfreint la règle.

Harden avait prétexté une raison personnelle – sa mère serait malade – pour justifier son départ. Mais Wojnarowski précise que son mécontentement et son envie d’être transféré aux Los Angeles Clippers expliquerait au moins en partie son attitude.

Pendant ce temps, Bradley Beal et Devin Booker, visiblement blessés mais surtout ménagés, n’ont pas joué le match des Phoenix Suns sur le parquet des Los Angeles Lakers. Là aussi évidemment une rencontre diffusée sur les antennes nationales…

