Tyronn Lue explique ce que James Harden doit changer

Un différentiel de -67 et quatre défaites en autant de matches disputés. Les débuts de James Harden aux Los Angeles Clippers sont catastrophiques sur le plan comptable. Chacun de ses passages sur le terrain coïncide avec un coup de mou des Californiens, encore battus la nuit dernière. Pour l’instant, la greffe ne prend pas avec Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. Le coach Tyronn Lue aimerait que sa nouvelle star arrête de chercher à tout prix à s’adapter.

« Il est trop poli. Je pense qu’il veut trop en faire pour s’intégrer. Donc c’est de ma faute. Il doit simplement jouer son jeu. On en a parlé avec l’équipe. Il a été le meilleur passeur du championnat les deux ou trois dernières années. On doit lui permettre de jouer son jeu. Je pense que tout le groupe est conscient de ça. »

« Il ne veut pas marcher sur les pieds de ses coéquipiers et je comprend qu’il respecte Kawhi, PG et Russ. Mais on a besoin que James soit lui-même et c’est à moi de m’en assurer. »

James Harden tourne à 13,5 points, 47% aux tirs, 37% à trois-points et 4,3 passes jusqu’à présent. Lui aussi reconnaît qu’il doit se montrer plus agressif, pas seulement en shootant mais aussi en attaquant le cercle. Les Clippers ont bel et bien l’intention de lui donner les clés, malgré un démarrage très, très poussif.

