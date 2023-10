James Harden et Daryl Morey, une relation “irréparable”

La rancœur de James Harden envers Daryl Morey ne va pas s'évaporer. Ou alors vraiment de si tôt. L'arrière All-Star s'est exprimé directement pour la première fois au sujet du Président des Philadelphia Sixers, ou du moins pour la première fois devant la presse depuis qu'il l'a publiquement traité de "menteur." Cette fois-ci, Harden n'a pas prononcé une seule fois le nom de Morey, qu'il a qualifié de "front office" dans chacune de ses réponses aux journalistes.

"Le front office et moi, nous avons eu une excellente relation pendant dix ans. On se parlait constamment. Il n'y a plus aucune communication depuis que l'on a perdu", notait le joueur, sans préciser s'il évoquait la défaite des Sixers contre les Boston Celtics au second tour des derniers playoffs.

Quand il lui a été demandé si la relation avec le dirigeant pouvait être réparée, James Harden a été cash : "Non. Quand vous perdez confiance en quelqu'un... c'est comme lors d'un mariage. Vous voyez ce que je veux dire ?" C'est vrai que Morey et la star ont été très proches pendant de nombreuses années. Le GM l'avait notamment fait venir aux Houston Rockets, ce qui avait donné un tout autre élan à la carrière du barbu, devenu MVP dans le Texas. C'est une fois à Philly que les deux hommes se sont retrouvés, chacun en faisant le forcing de son côté : Harden pour quitter les Brooklyn Nets et Morey pour le rameuter aux Sixers.

Le joueur veut désormais quitter la Pennsylvanie et il aurait émis le souhait de rejoindre les Los Angeles Clippers.

James Harden, l’espoir des 76ers pour récupérer un All-Star