James Harden prépare de nouveaux moves qui font mal au crâne

James Harden débarque chaque saison avec des nouveaux moves, certains à la limite de la légalité. Le joueur des Brooklyn Nets n'est évidemment pas resté inactif durant l'intersaison et prépare quelques tours de reins aux défenseurs en même temps que des casse-tête au corps arbitral.

A quelques jours du début du training camp des Nets, Harden a laissé fuiter des séances de travail balle en main à New York, au cours desquelles il a encore pu faire admirer sa créativité. On ne sait pas s'il pourra tout caler durant la prochaine saison NBA, mais on veut bien le voir essayer.