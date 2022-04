James Harden rend un très bel hommage aux Raptors

Les Toronto Raptors n’ont pas réussi l’exploit de remonter leur déficit de 0-3. Ils sont finalement sortis en six manches, battus par les Philadelphia Sixers. Mais leur performance est saluée de tous, notamment de leurs adversaires. James Harden n’avait que des éloges pour les joueurs canadiens.

« C’est l’une des séries les plus dures que j’ai joué dans ma carrière en raison de leur capacité à switcher, de leur taille, de leurs capacités athlétiques… Ils défendent sur vous de plein de manières différentes : box-and-one, zone, etc. Ils vous font galérer. Il faut donner du crédit à Nick Nurse, c’est une équipe très combative et grand respect à eux », confie l’ancien MVP.