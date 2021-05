James Harden répond ironiquement aux critiques sur ses statistiques

James Harden a été coupé dans son élan. Brillant depuis son arrivée aux Brooklyn Nets dans un rôle de maître à jouer, l'arrière a souffert d'un problème aux ischios. Absent pendant plus d'un mois, l'ancien des Houston Rockets a beaucoup manqué à son équipe.

De retour sur les deux derniers matches de la saison régulière, le barbu n'a pas forcément rassuré sur sa forme. Une bonne copie pour son come-back (18 points, 11 passes décisives) avant une sortie compliquée (5 points, 7 passes décisives).

Visé par certaines critiques sur son apport statistique, Harden a répondu avec ironie avant les Playoffs.

"Je pensais que gagner était tout ce qui comptait ? (rires) Quand je faisais les statistiques et que j'enchaînais les grandes performances, ce n'était pas assez bon. Donc, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Mais ce qui compte, c'est de gagner", a assuré James Harden face à la presse.

En plus de gagner, l'homme de 31 ans reste très performant. Cette saison, il a tourné à 24,6 points, 10,8 passes décisives et 7,9 rebonds de moyenne. Et même si son dernier match n'a pas été bon, il faut aussi être patient avec lui après son retour de blessure.

Attendu au tournant, James Harden va devoir répondre présent sur ces Playoffs.