James Harden, les Rockets ne sont pas prêts à tout…

A l'approche de la Free Agency, l'avenir de James Harden fait énormément parler. Potentiellement sur le marché en déclinant sa "player option", l'arrière serait "tiraillé" entre les Philadelphia Sixers et les Houston Rockets. Dans le même temps, il serait même surveillé par les Phoenix Suns.

Pour de nombreux observateurs, le joueur de 33 ans se trouve à l'origine de certaines fuites pour faire grimper les enchères. Mais cette stratégie peut-elle fonctionner ? Très clairement, les 76ers, même sous pression, n'ont pas l'intention de lui donner un contrat max.

Et les Rockets non plus ! D'après les informations du journaliste de The Athletic Kelly Iko, les Texans se sont également fixés des limites financières pour Harden. Avec la volonté d'ajouter 3 ou 4 vétérans à cette équipe, les dirigeants de Houston ne veulent pas faire all-in sur lui.

Par contre, les Rockets sont tout de même prêts à réaliser un bel investissement : avec un salaire annuel estimé entre 30 et 33 millions de dollars. Suffisant pour le convaincre ? Sur ce dossier, Houston veut surtout le convaincre en lui vendant un projet.

Car sur le plan financier, les 76ers ont les moyens de faire la différence pour retenir James Harden.

