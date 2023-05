James Harden devrait tester le marché, Houston une option crédible

La prochaine Free Agency sera légère en superstar. C'est donc peut-être le meilleur moment pour James Harden pour tester le marché et sa valeur auprès des franchises. Comme prévu, le joueur de 33 ans devrait bien « opt out » de sa dernière année de contrat afin de signer où bon lui semble en juillet. Selon Chris Haynes, sa priorité serait de signer un deal sur plusieurs saisons. C'est assez logique à son âge. Le barbu est encore un excellent joueur mais il est sur le déclin physiquement et a laissé une dernière impression peu flatteuse sur le Game 7 perdu par les Philadelphia Sixers contre les Boston Celtics. Il pourrait assurer son avenir en NBA avec un potentiel dernier contrat longue durée.

L'ancien MVP tournait à 21 points et 10,7 passes de moyenne en saison régulière puis 20,3 points (à 39% aux tirs) et 8,3 passes en playoffs. Il ne signera probablement pas pour le maximum mais il espère surtout qu'une franchise sera prête à l'embaucher pour trois saisons ou plus, le tout en sachant que son niveau de jeu passé les 35 ans reste très incertain. Les Sixers oseront-ils blinder leur masse salariale - et donc s'offrir très peu de marge de manœuvre pour renforcer une équipe qui montre clairement des limites - pour un joueur qui ne les fait pas passer un cap en playoffs ?

Une prolongation à Philadelphia semblait liée au destin de Doc Rivers. Un retour en Pennsylvanie étant inenvisageable pour James Harden si le coach gardait son poste. Ce dernier a été démis de ses fonctions cette semaine. Mais ce n'est pas pour autant que la star ne sera pas attirée par d'autres perspectives. Un retour aux Houston Rockets constituerait une sérieuse piste selon Adrian Wojnarowski. Une équipe sans pression, qui reconstruit, où il pourra faire ses chiffres et même la porter sans forcément être exposé ni attendu. Yep, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui après tout.