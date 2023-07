James Harden, les Sixers intentionnellement trop gourmands ?

Entre James Harden et les Philadelphia Sixers, la situation pourrait prendre du temps à se régler. Particulièrement agacé par le comportement de la franchise à l'approche de sa Free Agency, l'arrière a décidé d'activer son option à 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-2024 en réclamant son trade.

En réaction, les 76ers ont accepté de travailler avec lui pour l'échanger. Mais est-ce vraiment le plan de Daryl Morey ? Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le patron des Sixers serait "enthousiaste" à l'idée de retenir l'ex-superstar des Houston Rockets.

En effet, même si Philadelphia n'a pas souhaité s'engager sur le long terme avec Harden, il reste dans les plans de ses dirigeants sur le court terme. Et jusqu'à maintenant, les Sixers, dans les premières discussions pour un trade, ont fixé un prix de départ XXL.

Une manière intentionnelle de faire capoter le moindre deal et ainsi gagner du temps ? Possible. Car dans le même temps, les Sixers s'activeraient pour revenir dans les grâces du joueur de 33 ans. On se souvient que les Brooklyn Nets avaient adopté une stratégie similaire avec Kevin Durant l'été dernier. Avant de le trader en février.

Attention à ne pas sous-estimer la colère de James Harden, déçu par Philadelphie...

James Harden et les Sixers, coulisses d’une séparation électrique !