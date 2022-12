On sait qu’en plus d’être un acteur sensationnel et un fanatique de musique, Jamie Foxx est également un dingue de basket qui adore côtoyer les plus grandes stars NBA. Parmi les joueurs avec lesquels il a pu tisser des relations, on comptait notamment le regretté Kobe Bryant.

Invité du show de Jimmy Fallon l'an dernier, il en a avait profité pour raconter une anecdote inédite au sujet du Black Mamba. Selon Jamie Foxx, il aurait joué un rôle important pour motiver Kobe Bryant à aller chercher sa cinquième bague. Voici comment il raconte toute l’histoire.

« Kobe et moi, nous avions une relation vraiment particulière parce qu’on n’arrêtait pas de se chambrer l’un, l’autre.

Un jour, il est venu me voir à L.A. alors que je donnais un spectacle. Tout le groupe de musiciens qui m’accompagnait venait de Los Angeles, donc c’était des fans des Lakers. Mais moi qui viens du Texas, je suis bien sûr un fan des Mavericks. Et quand Kobe a entendu ça, il a dit ‘‘Mavericks ? Les Mavericks ?! Et moi qui pensais que tu étais winner’’.

Donc on commence à se chambrer. Je lui sortais des noms de joueurs et il me répondait ‘‘Ces gars-là ne peuvent pas rivaliser avec moi, même les Celtics ne pouvaient pas me gérer’’ et tout d’un coup j’ai dit : LeBron James.

Ça l’a tellement énervé qu’il n’est même pas resté pour me voir sur scène. Il m’a dit ‘‘Je vais aller m’entraîner’’ et comme on était au Staples Center, il est juste allé en face pour bosser.

Après ça, on a continué la discussion en s’envoyant des textos. Je lui disais ‘‘Tu ne seras pas prêt pour le début de la saison ; c’est quoi le problème avec Ron Artest ?’’, tous ces trucs-là. Et tout à coup, il me répond ‘‘Est-ce que tu as de l’eau ?’’. Je lui dis ‘‘Hein ?’’. Et il enchaîne ‘‘Tu vas en avoir besoin, parce que tu vas t’étouffer avec ma cinquième bague’’. Et dans la foulée il est allé chercher son cinquième titre. »

De là à croire que Kobe avait vraiment besoin que Jamie Foxx le pousse pour qu'il soit déterminé à aller chercher un nouveau titre, il y a une marge, mais l’anecdote souligne encore une fois le tempérament de feu de Bean et sa capacité à tout tourner en motivation. Le fait que le nom de LeBron James ait servi de détonateur ce jour-là n'est pas étonnant non plus quand on connait le respect mutuel qu'avaient les deux hommes.

