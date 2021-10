Jaren Jackson Jr touche le gros lot aux Grizzlies : 105 millions !

Les Memphis Grizzlies attendent beaucoup de Jaren Jackson Jr pour sa quatrième saison en NBA. Jusqu'ici, le jeune homme a montré des signes de son potentiel très élevé. Mais il a aussi été perturbé par des blessures qui sont venues ralentir sa progression. En tout cas, la franchise continue de miser sur lui. La preuve avec cette extension signée quelques heures avant la deadline.

Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., has agreed to a four-year, $105 million rookie contract extension, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN. Another massive deal to secure one of league’s best young big men ahead of 6 PM ET deadline.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021