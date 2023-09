Jarred Vanderbilt s’engage avec les Lakers sur le long terme

Les Los Angeles Lakers continuent de verrouiller leur effectif et de s'assurer une certaine compétitivité. Jarred Vanderbilt, arrivé en cours de saison dernière en provenance du Utah JAzz, a satisfait tout le monde au sein de la franchise californienne. Résultat : une prolongation de contrat de 4 ans pour 48 millions de dollars, avec une player option sur la dernière année, d'après les informations de Shams Charania de The Athletic.

La polyvalence de Vanderbilt, particulièrement sur le plan défensif avec une vraie capacité à défendre plusieurs positions et à switcher facilement, devrait encore faire beaucoup de bien aux Lakers. Les Angelenos semblent particulièrement bien lotis, avec un effectif dense et de la variété dans les profils. Vanderbilt n'a que 24 ans et une marge de progression importante, notamment dans le secteur offensif.

La saison dernière, Jarred Vanderbilt, débarqué dans le cadre du trade de Russell Westbrook, tournait à 7.2 points et 6.7 rebonds de moyenne à 55.6% d'adresse globale.