Jasmine Jordan présente son nouveau design de Jordan 1

Vous vous rappelez certainement du scandale qui avait eu lieu l'an dernier autour de la sortie de la Air Jordan 1 "Trophy Room", du nom du shop de Marcus Jordan, fils de qui vous savez. La release avait été aussi bien organisée et gérée qu'une finale de Champions League au Stade de France, et avait passablement écorné la légitimité et le sérieux du fiston dans le game.

Voici maintenant venu le temps de la fille du GOAT, Jasmine, qui va elle aussi avoir son propre modèle de 1, en version là aussi archi premium. Un cuir vert suédé avec un imprimé croco, le tout posé sur une semelle gum toujours très élégante. On valide le logo Wings un peu effacé pour accentuer le côté vintage.

Le swoosh est doré, comme le tag de la languette, assortis avec le nom de la jeune fille qui apparait sur la semelle intérieure.

Bon alors que tout le monde se calme, car cette Jordan 1 devrait sortir à très peu d'exemplaires, mais ca reste un plaisir pour les yeux.

Les images de la Air Jordan 1 Jasmine Jordan Pinnacle PE

images @englishSole